Plaj Futbolu Milli Takımı, Umman'a 7-0 yenildi

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Independence Kiev Kupası'nda karşılaştığı Umman'a yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.
Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı hazırlık turnuvasını milliler, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile son sırada tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.
Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı hazırlık turnuvasını milliler, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile son sırada tamamladı.