Plaj Futbolu Milli Takımı, Umman'a 7-0 yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımımız, Independence Kiev Kupası'nda Umman'a 7-0 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Umman'a 7-0 yenildi
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25 Temmuz 2021 18:40
Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Independence Kiev Kupası'nda karşılaştığı Umman'a yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.

Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı hazırlık turnuvasını milliler, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile son sırada tamamladı.


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