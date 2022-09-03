Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'e farklı kaybetti

Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri çeyrek final maçında Portekiz'e 11-4 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'e farklı kaybetti
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03 Eylül 2022 01:24
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri çeyrek final maçında Portekiz'e 11-4 kaybetti..

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Katanya kentindeki mücadelede milli takımın gollerini Cem Keskin (2), Yasin Bağcı ve Ege Alkan attı.

Plaj Futbol Milli Takımı, cumartesi günü TSİ 12.00'de İsviçre'ye 9-6 mağlup olan Fransa ile karşılaşacak.

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