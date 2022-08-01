Plaj Futbolu Milli Takımı, ikinci oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'nin finalinde ev sahibi Moldova'ya yenilerek ikinci oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moldova'da oynanan Avrupa B Ligi maçlarında grubunda yaptığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak A Ligi'ne yükselen ay-yıldızlılar, buraya çıkan diğer 3 takımla yer aldığı Dörtlü Final'i ikinci sırada tamamladı.



Şampiyonu belirleyecek final karşılaşmasında milliler, ev sahibi ülke Moldova'ya 5-3 yenildi. Mücadelede Türkiye'nin gollerini Cem Keskin (2) ve Yasin Bağcı attı.









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