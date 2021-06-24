Plaj Futbolu Milli Takımı, Fransa'ya yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sıralama karşılaşmasında Fransa'ya mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Fransa'ya yenildi
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24 Haziran 2021 22:18
Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sıralama karşılaşmasında Fransa'ya 6-5 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Nazare kentinde bulunan Jordan Santos Stadı'ndaki mücadelenin normal süresi 5-5 bitti. Uzatmaya giden müsabakada bitime 15 saniye kala Angeletti'nin golüne engel olamayan milliler, sahadan 6-5 yenik ayrıldı.

Ay-yıldızlıların golleri Cem Keskin, Barış Terzioğlu (2), Volkan Yeşilırmak ve Efe Lorenzo Deniz kaydetti.

Milliler, cuma günü 11'incilik maçına çıkacak.

Karşılaşmayı Fransa futbolunun unutulmaz ismi Eric Cantona da tribünden takip etti.




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