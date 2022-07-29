Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'yı mağlup etti!

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ikinci maçında Danimarka'yı 1-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'yı mağlup etti!
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29 Temmuz 2022 00:23
Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ikinci maçında Danimarka'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın golünü uzatma bölümünde Barış Terzioğlu attı.

Galibiyetin uzatmada gelmesi sebebi ile 2 puan alan Plaj Futbolu Milli Takımı, B Grubu'nda 5 puanla zirvede bulunuyor.

Milli takım, gruptaki son maçında yarın TSİ 17.15'te Litvanya ile karşılaşacak.

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