Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'yı mağlup etti!

Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ikinci maçında Danimarka'yı 1-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın golünü uzatma bölümünde Barış Terzioğlu attı.
Galibiyetin uzatmada gelmesi sebebi ile 2 puan alan Plaj Futbolu Milli Takımı, B Grubu'nda 5 puanla zirvede bulunuyor.
Milli takım, gruptaki son maçında yarın TSİ 17.15'te Litvanya ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın golünü uzatma bölümünde Barış Terzioğlu attı.
Galibiyetin uzatmada gelmesi sebebi ile 2 puan alan Plaj Futbolu Milli Takımı, B Grubu'nda 5 puanla zirvede bulunuyor.
Milli takım, gruptaki son maçında yarın TSİ 17.15'te Litvanya ile karşılaşacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ