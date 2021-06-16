Plaj Futbolu A Milli Takımı Rusya ile karşılaşacak

Avrupa A Ligi'nde mücadele eden Plaj Futbolu A Milli Takımı 17 Haziran Perşembe günü ilk maçında Rusya ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
Plaj Futbolu A Milli Takımı Rusya ile karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2021 14:33
Avrupa A Ligi'nde mücadele eden Plaj Futbolu A Milli Takımı 17 Haziran Perşembe günü ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu'ndaki yer alan milliler, Nazare kentine ilk olarak yarın TSİ 21.30'da Rusya ile mücadele edecek.

18 Haziran Cuma günü İspanya, 19 Haziran Cumartesi günü de Belarus ile oynayacak.

Üç grupta oynanacak müsabakalar sonucunda genel sıralamada ilk 8'e girecek takımlar eylül ayında Portekiz'in ev sahipliği yapacağı Süper Final etabına katılma hakkı elde edecek.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.