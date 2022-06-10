Pjanic'ten transfer kararı!

Barcelona'da sezon başı kampına davet edilen Miralem Pjanic'in, teknik direktör Xavi Hernandez'i takımda kalmak adına ikna edemezse gelen tüm teklifleri incelemeye alacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pjanic'ten transfer kararı!
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10 Haziran 2022 16:10
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu kiralık olarak tamamlayan Miralem Pjanic'in, geleceği belirsizliğini koruyor.

XAVI'NIN GÖZÜNE GİRMEK İSTİYOR

El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona'da Pjanic de tüm futbolcular gibi sezon başı kampına davet edildi. Pjanic'in kampta kendisini teknik direktör Xavi'ye kanıtlamak istediği, İspanyol hocanın gözüne girememesi durumunda ise transfer için açık olduğu aktarıldı.

EĞER AYRILIK KARARI ALIRSA...

Bosnalı tecrübeli yıldızın eğer Barcelona'dan ayrılık kararı alırsa tüm tekliflere inceleyeceği vurgulanırken, Pjanic'e; Marsilya, Inter ve Napoli'nin ilgisinin olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 ASİST

Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 26 maçta sahaya çıktı. Pjanic bu karşılaşmalarda gol atamazken, 4 asist yaptı. 

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