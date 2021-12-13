Pjanic'ten paylaşım: "Bu galibiyet taraftar için"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pjanic'ten paylaşım: 'Bu galibiyet taraftar için'
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13 Aralık 2021 00:03
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Mücadelenin ardından ise siyah-beyazlıların yıldız orta saha futbolcusu Miralem Pjanic, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Bosnalı futbolcu, maçın ardından soyunma odasından bir fotoğraf paylaşıp, "Bu galibiyet sizler için, bu büyük taraftar için. En başta sizler bu galibiyeti hak ettiniz. Bu maçta bizlerle birlikte görev yapan hocalarımıza da çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Pjanic'in paylaşımına Beşiktaşlı futbolculardan Umut Meraş da kalp emojisi kullanarak yorum yaptı.

İşte o paylaşım;





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