Pjanic'ten oyundan alınma tepkisi: "Ben mi?"

Beşiktaş'ın Karagümrük'ü 1-0 yendiği maçın 89. dakikasında yerini Salih Uçan'a bırakan Pjanic, "Ben mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Pjanic'ten oyundan alınma tepkisi: 'Ben mi?'
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19 Ocak 2022 09:49
Beşiktaş'ın Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçın 89. dakikasında yerini Salih Uçan'a bırakan Pjanic, bu duruma memnun olmadı.

Tabelayı gördüğü an "Ben mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi ve bu tepkisine cevap aradı.

Kenara geldiğinde eldivenlerini çıkartıp yere atan Pjanic, kulübede heyecanla maçı takip etti. Boşnak yıldız son dakikalarda yerinde oturamayıp kenara geldi. 

 

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