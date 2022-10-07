Pjanic'ten Koeman için flaş ifadeler

Miralem Pjanic, Barcelona'da birlikte görev yaptığı Ronald Koeman döneminde maçlara iyi hazırlanamadıklarını söyledi.



Bosnalı orta saha oyuncusu, Hollandalı teknik adam yönetimindeki takımda görev aldığı sürede antrenmanlara çok şaşırdığını söyleyerek, "Koeman döneminde yapılan antrenmanlar çok kısaydı. Yoğunluk, taktik ya da bir fikirleri yoktu. Maçlara iyi hazırlanamıyorduk." dedi.



Pjanic, Xavi döneminde ise Barcelona'da antrenmanların normale döndüğünü belirterek, "İdmanlar çok yoğun. Teknik direktör bize karşı açık konuştu ve bu yıl her şeyin sıkı olacağını söyledi." ifadelerini kullandı.



2021-2022 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, ardından Barcelona'ya geri dönmüştü. Pjanic, Katalan devinin sözleşmesini feshetmesinin ardından ise BAE ekibi Sharjah'a imza atmıştı.





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