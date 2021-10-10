Pjanic'ten Juventus sorusuna cevap

Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic, milli arada Fransa - Belçika karşılaşmasını seyretmek için Torino'ya gitti. Burada, İtalyan gazetecilerin kendisine sorduğu "Juventus'a dönecek misin?" sorusuna yanıt verdi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Pjanic'ten Juventus sorusuna cevap
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10 Ekim 2021 13:26
Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic, kendisine yöneltilen transfer sorusunu cevapladı.

Yıldız futbolcu, milli arayı değerlendirmek için Fransa - Belçika maçını izlemeye Torino'ya gitti.

Burada Sky Sports muhabirleriyle konuşan Miralem Pjanic, kendisine yöneltilen transfer sorusunu cevapladı.

JUVENTUS'A DÖNECEK Mİ?

Pjanic, Sky Sports muhabirinin "Juventus'a dönecek misin?" sorusuna "Hayır, hayır" dedi.

Miralem Pjanic, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 5 müsabakada forma giydi. Boşnak yıldız, bu müsabakalarda toplam 3 asiste imza atarken, 324 dakika sahada kaldı.


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