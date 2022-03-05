Pjanic'ten ayrılık açıklaması: Sezon sonu döneceğim

Beşiktaşlı futbolcu Miralem Pjanic, sezon sonunda Barcelona'ya döneceğini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Pjanic'ten ayrılık açıklaması: Sezon sonu döneceğim
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05 Mart 2022 13:07
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, sezon sonu geri döneceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Bosnalı futbolcusu Miralem Pjanic, Hürriyet'ten İsmail Er'e verdiği röportajda, "Futbol rotam net değil. Barcelona ile 2 yıl daha sözleşmem var. Sezon sonunda Barcelona'ya geri döneceğim. Ama şunu söyleyeyim, Beşiktaş da benim için Juventus ve Barcelona kadar önemli bir kulüp. İstanbul'un her zaman kalbimde önemli bir yeri var" ifadelerini kullandı.

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