Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, sezon sonu geri döneceğini açıkladı.



Beşiktaş'ın Bosnalı futbolcusu Miralem Pjanic, Hürriyet'ten İsmail Er'e verdiği röportajda, "Futbol rotam net değil. Barcelona ile 2 yıl daha sözleşmem var. Sezon sonunda Barcelona'ya geri döneceğim. Ama şunu söyleyeyim, Beşiktaş da benim için Juventus ve Barcelona kadar önemli bir kulüp. İstanbul'un her zaman kalbimde önemli bir yeri var" ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO