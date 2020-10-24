Pjanic: "Sarri oyuncularına güvenmez, bu büyük ayıp"

Miralem Pjanic, Juventus'un eski teknik direktörünün oyuncularına güvenmediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Pjanic: 'Sarri oyuncularına güvenmez, bu büyük ayıp'
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24 Ekim 2020 18:22
Boşnak orta saha Pjanic, 4 sezon Juventus'ta forma giydikten sonra 2020/2021 için Barcelona'nın yolunu tuttu. Pjanic, geçtiğiimz sezon teknik direktörlüğünü yapan Maurizio Sarri hakkında açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki Pjanic, İtalyan teknik adamın oyuncularına güvenmediğini ve profesyonelliklerini sorguladığını belirtti.

"BU DURUM UTANÇ VERİCİYDİ"

Miralem Pjanic yaptığı açıklamada; "Sarri'nin oyuncularına güvenmiyor olması beni endişelendirirdi. Şimdi bu durumdan dolayı pişmanlık yaşıyorum. İnsanları yanlış değerlendirmeniz, utanç verici bir durumdur çünkü soyunma odasındaki herkes her zaman takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." dedi.

Boşnak orta saha açıklamalarının devamında; "1-2 oyuncuyla anlaşamayabilirsiniz ama bu bütün oyuncuların kazanma hırsını etkilemez. Kimse Sarri'nin teknik direktörlük becerilerinden şüphe etmiyor ama ortada bir sorun vardı. Yine de günün sonunda hiç kolay olmayan bir şeyi yapıp, Serie A'yı kazandık." dedi.

İtalyan teknik adam Sarri, Juventus'ta geçirdiği sezonda kulübün üst üste 9. Serie A zaferini kazandı. Torino ekibi Şampiyonlar Ligi'nde ise Lyon'a son 16 turunda elendi ve bu Juventus yönetiminin Sarri kararını kolaylaştırdı.



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