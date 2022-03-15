Pjanic: "Sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum"

Beşiktaşlı Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Pjanic: 'Sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum'
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15 Mart 2022 20:14
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Miralem Pjanic, bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli yıldız, Galatasaray derbisine ilişkin, "İstenilen ve beklenilen sonucu maalesef alamadık, takımımın da böylesine önemli bir maçta parçası olamadığım için çok üzgünüm. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz, bu sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız." sözlerini kullandı.

Pjanic ayrıca, "Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Takımdan ayrı kalmak çok zor. Bir an önce tekrar sizler ve kara kartal için savaşmaya kaldığım yerden devam etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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