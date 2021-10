Pjanic Ronald Koeman'a son sözünü söyledi

Barcelona'dan Ronald Koeman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılan Beşiktaşlı Miralem Pjanic, Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesinin ardından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.



Bosnalı yıldız kişisel Instagram hesabından yaptığı ilk paylaşımda bir söz alıntılayarak "Bu b.ku ne zaman bırakacağını bil" paylaşımını yaptı.



Gelen tepkiler üzerine ise Pjanic paylaşımı sildi ve yeni bir paylaşım yaparak şu sözleri kullandı:



"Herkesin ekrana yapışık olduğu bir dünyada birini yanlış tanımlamak ve dışlamak çok kolay. Kariyerim boyunca kasıtlı olarak birine zarar vermek istemedim. Herkese ve her şeye saygılı olarak yetiştirildim. Ronald Koeman'a önündeki yolculuğunda iyi şanslar diliyorum. Ben takımım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."



"KOEMAN BANA SAYGISIZLIK YAPTI"



Pjanic geçtiğimiz ay Marca'ya verdiği röportajda Ronald Koeman'ın Barcelona'dan ayrılmasına neden olan tek sebep olduğunu belirterek şu sözleri kullanmıştı.



"Koeman bana saygısızlık yaptı. Kimin oynayıp kimin oynamadığını söyleyen hocadır. Bunu yapmanın da farklı yolları vardır. Beni nedensiz oynatmadı. Ben her şeyi kabul edebilecek bir futbolcuyum ve her zaman yüzüme bir şeyler söylenmesini isterim"





