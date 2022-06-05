Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic ile ilgili transfer dedikoduları devam ediyor. Bonservisi Barcelona'da olan futbolcu için Fransız takımları devreye girdi.



MARSILYA, PJANİC İÇİN DEVREDE



Sport'ta yer alan habere göre; Bosnalı futbolcuya Fransa Ligi takımlarından Marsilya talip oldu. Marsilya Kulübü, Pjanic için Barcelona ile de temasları kurdu. Fransızlar, deneyimli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



İTALYA EKİPLERİNE GÖZ KIRPMIŞTI



Barcelona'da Koeman döneminde takımda yer bulamayan Pjanic, İtalyan medyasına daha önce yaptığı açıklamada Juventus gibi dev bir takımda oynamak istediğini söylemişti. Zira Pjanic için Napoli'nin de nabız yokladığı ifade edildi.



BEŞİKTAŞ'TA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI



Büyük bir sürpriz yaparak Beşiktaş ile anlaşan ve kiralık olarak siyah-beyazlılarda forma giyen Pjanic, 2021-22 sezonunda 26 maçta forma giydi ve 4 asist üretti.



SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?



Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam eden Miralem Pjanic'in Transfermarkt verilerine göre güncel değeri 9.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Futbolcunun 12 Ekim 2018 tarihinde değeri 70 milyon Euro civarındaydı. Pjanic, Barcelona, Juventus, Roma, Lyon, Metz takımlarında görev yapmıştı.





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