Pjanic için Trabzonspor maçı ihtimali: Yüzde 70

Beşiktaş derbide Galatasaray'ı yendikten sonra yakaladığı havayı ve iki önemli oyuncusunu Hatay'da kaybetti. Karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlanan Michy Batshuayi ile maçtan sonra ağrıları olduğunu söyleyen Valentin Rosier'in dün yapılan kontrollerinden gelen haberler kötü. Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavilerine hemen başlanmış olsa da iki oyuncunun en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sezon başından bu yana sakatlıkların peşini bırakmadığı Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın as oyunculardan gelen kötü haberler sebebiyle kara kara düşünüyor.



PJANIC YÜZDE 70



Tecrübeli çalıştırıcının en çok güvendiği isimler arasında bulunan Miralem Pjanic'in de sakat olmasından dolayı tecrübeli çalıştırıcının işi iyice zorlaştı. Pjanic, Batshuayi ve Rosier siyah beyazlıların çarşamba günü Sporting Lizbon'la yapacağı Şampiyonlar Ligi maçında olmayacak. Batshuayi ve Rosier cumartesi günü lider Trabzonspor'la oynanacak maçta da forma giyemeyecek. Takımın orta sahadaki beyni olan Pjanic'in ise Trabzonspor karşısında forma giyebilme ihtimali yüzde 70 olarak görülüyor.



JOSEF DE SOUZA VE N'KOUDOU DÖNDÜ



Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a iki oyuncusundan iyi haber geldi. Yaklaşık iki aydır sakatlığı sebebiyle tedavi gören Kevin N'Koudou ile Hatayaspor maçında forma giyemeyen Josef de Souza idmanlara başladı. Brezilyalı oyuncu Sporting maçında forma giyebilecek. N'Koudou'nun ise antrenman ve maç eksiği sebebiyle kadroda olması beklenmiyor.





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