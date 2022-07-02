Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.



Deneyimli futbolcu ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Pjanic'in, Talisca ve Aboubakar'ın da oynadığı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olacağı gündeme geldi.



GARCIA, PJANIC'İ İSTİYOR



Foot Mercato'ya göre; Al-Nassr kulübü, teknik direktörlük görevine Rudi Garcia'yı getirdi. 2013-16 yılları arasında Roma'da birlikte çalıştıkları Pjanic'in transferini istiyor.



6 YIL SONRA BULUŞACAKLAR



Rudi Garcia'nın Roma'dan ayrılmasından 6 yıl sonra 32 yaşındaki Miralem Pjanic ile yeniden buluşmaya hazırlandığı belirtildi. Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Bosnalı orta saha oyuncusu, Al-Nassr ekibinin transferde önceliği durumunda.



BEŞİKTAŞ'TA VASAT PERFORMANS



Büyük bir sürpriz yaparak Beşiktaş ile anlaşan ve kiralık olarak siyah-beyazlılarda forma giyen Pjanic, 2021-22 sezonunda 26 maçta forma giydi ve 4 asist üretti.



SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?



Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam eden Miralem Pjanic'in Transfermarkt verilerine göre güncel değeri 9.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Futbolcunun 12 Ekim 2018 tarihinde değeri 70 milyon Euro civarındaydı. Pjanic, Barcelona, Juventus, Roma, Lyon, Metz takımlarında da görev yapmıştı.





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