Pjanic için sürpriz Napoli görüşmesi!

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic transfer oluyor. Barcelona'nın Napoli'den Kalidou Koulibaly'yi istediği ve karşılığında Pjanic'i önerdiği iddia edildi.

Abone Ol
Pjanic için sürpriz Napoli görüşmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2022 11:02
İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Barcelona, Napoli'den Koulibaly'yi istedi ve karşılığında Pjanic'i önerdi.

TAKASTA KULLANILACAK

Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanlar'ın teklifini Napoli'ye ilettiği belirtildi. İtalyanların iddiasına göre; Barcelona, Koulibaly için Napoli'ye bir miktar ücret ve Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic'i önerdi.

Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, Pjanic'in bu transferde bir sorun çıkarmayacağı da belirtildi. Keza Boşnak orta saha, daha önce yaptığı açıklamada İtalya'ya dönmek istediğinin altını çizmişti.

Serie A'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon Euro'ya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Pjanic, seneye yine İtalya'da oynayacak gibi...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.