PJANIC: "BİRÇOK SÖYLENTİ VAR"

Juventus'un Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'in, Manchester City, Chelsea ve Barcelona'nın transfer teklifine rağmen kulübünde kalacağı belirtildi.Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Juventus'un 100 milyon Euro talep ettiği yıldız orta saha oyuncusu için 3 kulübün de bu fiyatı önermediği ve Boşnak yıldızın Torino'da kalacağı belirtildi. Juventus'un 5 milyon Euro olan yıllık ücretini 7 milyon Euro'ya çıkaracağı ve kontratı da 2022'ye kadar uzatacağı bilgisi verildi.Miralem Pjanic ise Juventus'un ABD turunda transfer haberleri hakkında basına açıklama yaptı.Pjanic, "Haberler hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Birçok söylenti var ve benim yapabileceğim tek şey elimden geldiğince iyi bir şekilde antrenman yapmak. Geri kalan şeyler bana bağlı değil. Kendime güvenim var ve her sezon kendimi geliştirmek istiyorum. Bu sezon Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ni kaznama hedefimiz var. Bunun için elimden gelen katkıyı sağlayacağım." ifadelerini kullandı.