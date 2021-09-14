'Pjanic için Barça taraftarı saçlarını yolacak'

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş, Barcelona'nın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna katmayı başardı. Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasına sayılı saatler kala Siyah-Beyazlılar'a imza atan 31 yaşındaki oyuncu, ardından Bosna-Hersek Milli Takımı'na katıldı. Milli takımdan sağ salim dönen Pjanic, yeni takımıyla iki antrenman yaptıktan sonra cumartesi günü oynanan Yeni Malatyaspor maçında ilk kez Siyah-Beyazlı formayı giydi.Sahaya ilk 11'de çıkan yıldız oyuncu, 69 dakika oyunda kaldı ve bu süre içindeki performansıyla da hem tribündeki taraftarları hem de televizyonları başındaki futbol severleri büyüledi. Özellikle Batshuayi'nin attığı ilk goldeki pası 'yok artık' dedirtti. Pjanic'in bu asisti İspanyol basınında da geniş yankı uyandırdı. Ülkenin önemli gazetelerinden olan AS, Boşnak yıldızın attığı golün videosunu paylaştı ve altına, "Barça taraftarları saçlarını yolacak. Pjanic, Beşiktaş ile ilk maçında bunu yaptı" notunu düştü.Paylaşımın altına yapılan yorumlarda da taraftarlar ikiye bölündü. Bir grup Pjanic'in ayrılmasını doğru bulduğunu belirtirken, diğer grup ise takımda kalması gerektiğini savundu. Pjanic, Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman ile yaşadığı sorunlar sonrasında Katalan ekibinden ayrıldığını belirtmiş ve yaptığı açıklamada, "Koeman ile Barcelona'da kalamazdım. Kalsam bir yıl kaybederdim ama ben oynamak istedim" demişti. Pjanic, Juventus'a geri dönmek istediğini de bu konuşmasında vurgulamıştı. Bilindiği gibi Barça geçen yıl, yıldız oyuncu için Juve'ye 60 milyon euro ödemişti.