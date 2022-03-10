Pjanic, Galatasaray derbisinde forma istiyor!

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic'in Ümraniye'de takım izinliyken özel idman yaptığı ve Önder Karaveli'den Galatasaray derbisinde forma istediği öğrenildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Pjanic, Galatasaray derbisinde forma istiyor!
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10 Mart 2022 08:57
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisi için teknik direktör Önder Karaveli'den forma istedi.

Ligde pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Domagoj Vida'nın sakatlıklarının geçtiği ve debide forma giyeceği öğrenildi.

Sakatlığı devam eden bir diğer isim Miralem Pjanic'in tedavisi sürerken Boşnak yıldızın oynamayı çok istediği belirtildi. Takım izinli olmasına karşın Ümraniye'ye gidip ekstra idman yapan Pjanic'in Önden Karaveli'den forma istediği öğrenildi.

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