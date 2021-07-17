Pjanic'e Inter, Roma ve Juventus talip oldu

Maaş indirimini kabul etmeyen Miralem Pjanic'e Juventus , Inter ve Roma talip. Maaş indirimi yapamazsa büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak olan Barcelona, kadrosundaki tüm futbolcular için teklifleri dinlemeye hazır.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Pjanic'e Inter, Roma ve Juventus talip oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2021 00:28
Maddi darboğazdan geçen Barcelona'da ayrılığın eşiğine gelen son isim Miralem Pjanic oldu.

İspanyol ekibinin yüksek verim alamadığı ve maaş indirimi istediği Bosnalı oyuncu olumsuz yanıt alınca satış listesine dahil oldu. Oyuncuya Juventus, Roma ve Inter'in talip olduğu haberleri İspanyol basınına yansırken 31 yaşındaki oyuncunun yeniden Serie A'ya dönme olasılığı yükseldi.

Miralem Pjanic haricinde Barcelona'nın astronomik maaş alan oyuncular ile birlikte kadrodaki tüm isimlere gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı da haberlere konu oldu.

2020 Eylül'ünde Arthur ile takas olan Miralem Pjanic, Roma ve Juventus'ta oynadığı futbolla dünyanın en iyi orta alan oyuncularından biri olarak gösterilmişti.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.