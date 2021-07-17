Pjanic'e Inter, Roma ve Juventus talip oldu

Maddi darboğazdan geçen Barcelona'da ayrılığın eşiğine gelen son isim Miralem Pjanic oldu.



İspanyol ekibinin yüksek verim alamadığı ve maaş indirimi istediği Bosnalı oyuncu olumsuz yanıt alınca satış listesine dahil oldu. Oyuncuya Juventus, Roma ve Inter'in talip olduğu haberleri İspanyol basınına yansırken 31 yaşındaki oyuncunun yeniden Serie A'ya dönme olasılığı yükseldi.



Miralem Pjanic haricinde Barcelona'nın astronomik maaş alan oyuncular ile birlikte kadrodaki tüm isimlere gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı da haberlere konu oldu.



2020 Eylül'ünde Arthur ile takas olan Miralem Pjanic, Roma ve Juventus'ta oynadığı futbolla dünyanın en iyi orta alan oyuncularından biri olarak gösterilmişti.



