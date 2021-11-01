Pjanic: "Beşiktaş benim için mutluluk"

Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Pjanic: 'Beşiktaş benim için mutluluk'
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01 Kasım 2021 00:18
Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Beşiktaş'ta olmasının kendisi adına büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Pjanic, paylaşımında, "Türkiye, burada bulunduğum muhteşem iki ay için ve beni burada evimde gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu şehre ve sizlerden gelen her şeye aşığım. Benim için büyük bir mutluluk Beşiktaş ailesinin ve bu hikayenin bir parçası olmak. Her şey için teşekkür ediyorum ve hep birlikte bu hikayeyi mükemmel hale getirelim. Sevgilerimle, Miralem." ifadelerine yer verdi.

İşte Pjanic'in o paylaşımı:




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