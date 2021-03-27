Pjanic: 'Barcelona'ya ayrılmak için gelmedim'

Barcelona'nın Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Mundo Deportivo'ya konuştu.



Juventus'tan transfer olduktan sonra beklentileri karşılayamayan Pjanic, "Camp Nou'da Barcelona formasıyla oynayarak bir hayalimi gerçekleştirdim. Ancak, pandemi nedeniyle tam olarak istediğim atmosferde oynayamadım." dedi.



Boşnak yıldız, "Barcelona'ya, 1 sezon sonra ayrılmak için gelmedim. Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum." ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.



İstikrarlı biçimde performans göstermekte zorlanan Pjanic, "Koeman'a gittim ve bana 2-3 maç üst üste düzenli forma vermesini istedim. Futbolumu ancak bu şekilde gösterebilirim. Henüz bu fırsat gelmedi ama ben en iyi şekilde çalışmalarımı sürdüreceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



4 sezon oynadığı Juventus'tan Arthur Melo takasıyla Barcelona'ya geçen 30 yaşındaki Pjanix, bu sezon 28 maçta 1265 dakika aldı ancak skora katkı sağlayamadı.



