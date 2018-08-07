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Pjaca'nın yeni takımı Fiorentina oldu!

Yeni sezonda hangi takımda oynayacağı merakla beklenen Hırvat futbolcu Marko Pjaca, Fiorentina'ya transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pjaca'nın yeni takımı Fiorentina oldu!
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07 Ağustos 2018 22:49
İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, bonservisi Juventus'ta bulunan 23 yaşındaki Marko Pjaca'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Fiorentina, Hırvat futbolcu için kiralama bedeli olarak 2 milyon euro öderken, satın alma opsiyonu 20 milyon euro olarak belirlendi.

İki sezon önce Dinamo Zagreb'den 23 milyon euroya Juventus'a transfer olan kanat oyuncusu, geçen sezonu kiralık olarak Schalke'de geçirmişti.

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