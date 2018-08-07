Pjaca'nın yeni takımı Fiorentina oldu!

İtalya Serie A takımlarından, bonservisi'ta bulunan 23 yaşındaki'yı sezon sonuna kadar kiraladı.Fiorentina, Hırvat futbolcu için kiralama bedeli olarak 2 milyon euro öderken, satın alma opsiyonuolarak belirlendi.İki sezon önce Dinamo Zagreb'den 23 milyon euroya Juventus'a transfer olan kanat oyuncusu, geçen sezonu kiralık olarak Schalke'de geçirmişti.