Pjaca'nın yeni takımı Fiorentina oldu!

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, bonservisi Juventus'ta bulunan 23 yaşındaki Marko Pjaca'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Fiorentina, Hırvat futbolcu için kiralama bedeli olarak 2 milyon euro öderken, satın alma opsiyonu 20 milyon euro olarak belirlendi.
İki sezon önce Dinamo Zagreb'den 23 milyon euroya Juventus'a transfer olan kanat oyuncusu, geçen sezonu kiralık olarak Schalke'de geçirmişti.
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Fiorentina, Hırvat futbolcu için kiralama bedeli olarak 2 milyon euro öderken, satın alma opsiyonu 20 milyon euro olarak belirlendi.
İki sezon önce Dinamo Zagreb'den 23 milyon euroya Juventus'a transfer olan kanat oyuncusu, geçen sezonu kiralık olarak Schalke'de geçirmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın