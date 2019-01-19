Pjaca'nın menajerinden flaş transfer açıklaması!

Devre arası transfer döneminde'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen Hırvat kanat oyuncusuçin menajerinden flaş transfer sözleri geldi.Bonservisi Juventus'ta bulunan ve kiralık olarak Fiorentina'da forma giyen Pjaca hakkında konuşan menajer, genç futbolcunun sezonu Fiorentina'da bitirmek istediğini söyledi.İtalya basınına konuşan Naletilic, ''Pjaca, Fiorentina'yı çok seviyor. Şehri, burada kurduğu ilişkileri, takım arkadaşlarını, takım çalışanları çok seviyor. Kendisini bu takımın bir parçası gibi hissediyor ve en iyi şekilde takıma katkıda bulunmak istiyor.'' sözlerini kullandı.Beşiktaş'ın da istediği Hırvat futbolcu, bu sezon Fiorentina'da 16 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist yapabilmişti. Ryan Babel'in ayrılmasının ardından kanat futbolcusu arayan Beşiktaş'ın Pjaca ve Konoplyanka'dan birisini kadrosuna katmak istediği belirtiliyordu.