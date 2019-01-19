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Pjaca'nın menajerinden flaş transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Marko Pjaca'nın menajeri Marko Naletilic, futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pjaca'nın menajerinden flaş transfer açıklaması!
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19 Ocak 2019 16:54
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen Hırvat kanat oyuncusu Marko Pjaca için menajerinden flaş transfer sözleri geldi.

Bonservisi Juventus'ta bulunan ve kiralık olarak Fiorentina'da forma giyen Pjaca hakkında konuşan menajer Marko Naletilic, genç futbolcunun sezonu Fiorentina'da bitirmek istediğini söyledi.

''BURAYI ÇOK SEVİYOR, KATKI YAPMAK İSTİYOR''

İtalya basınına konuşan Naletilic, ''Pjaca, Fiorentina'yı çok seviyor. Şehri, burada kurduğu ilişkileri, takım arkadaşlarını, takım çalışanları çok seviyor. Kendisini bu takımın bir parçası gibi hissediyor ve en iyi şekilde takıma katkıda bulunmak istiyor.'' sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ın da istediği Hırvat futbolcu, bu sezon Fiorentina'da 16 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist yapabilmişti. Ryan Babel'in ayrılmasının ardından kanat futbolcusu arayan Beşiktaş'ın Pjaca ve Konoplyanka'dan birisini kadrosuna katmak istediği belirtiliyordu.

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