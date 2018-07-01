Pjaca'da Fenerbahçe'nin rakibi çok

Müthiş bir transfer operasyonunu başlayan Fenerbahçe adeta dört koldan saldırıyor... Sarı-Lacivertliler kısa süre önce gündemine giren Marko Pjaca'yı kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor. Ancak Hırvat kanat oyuncusunun peşinde birçok önemli kulübün koşması sıkıntı yaratıyor.Dış basına da yansıyan bilgilere göre İtalya'dan Fiorentina ve Milan, İngiltere'den Everton ile İspanya'dan Sevilla ve Valencia, Marko Pjaca'nın transferi için hareket geçmiş durumda.F.Bahçe yönetimi hem Pjaca'nın kulübü Juventus hem de genç yıldızın menajeriyle görüşme halinde... Sarı-Lacivertliler'in bu transferi bitirmek için çok kararlı olduğu gelen bilgiler arasında.F.Bahçe'den yapılan teklifin ekonomik açıdan diğer kulüplere göre oldukça iyi olduğu ifade ediliyor... Ancak Pjaca şu anda Dünya Kupası'nda olduğu için görüşmeler bir hayli yavaş ilerliyor.