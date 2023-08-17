Sınırlı serbest oyuncu PJ Washington'ın, sezon başına 20 milyon dolarlık bir kontrat aradığı iddia edildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor, Charlotte Hornets'ın şu anda Washington'a uzun vadeli bir anlaşma vermeye istekli olmadığını söyledi.



Fedor, Cavs'in Washington için imza-ve-takas işlemi yapmak istediğini, ancak derinlikli bir takas tartışması yapılmadığını da sözlerine ekledi.



Washington, 2022-23 sezonunda 73 maçta 15.7 sayı, 4.9 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



