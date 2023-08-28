Charlotte Hornets'ın sınırlı serbest oyuncusu PJ Washington'ın üç yıllığı 48 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeyle takımda kalmayı kabul ettiği bildirildi.



Washington, geçtiğimiz sezon Hornets formasıyla çıktığı 73 maçta 15,7 sayı, 4,9 ribaund, 2,4 asist ve 1,1 blok ortalamalarıyla kariyer rekorlarına ulaşmıştı.



25 yaşındaki oyuncu, ligdeki son imzasız sınırlı serbest oyuncuydu. Washington, 1 Ekim'e kadar tek yıllığı 8,5 milyon dolarlık bir kontrat teklifini imzalamış olması durumunda, önümüzdeki yaz sınırsız serbest oyuncu olabilirdi.



Charlotte, eski Kentucky Üniversitesi oyuncusunu 2019 NBA Draftında 12. sıradan seçmişti.



