PJ Tucker'ın, Rockets'a dönmesi beklenmiyor!

Houston Rockets koçu Stephen Silas, P.J. Tucker'ın dün gece oynamama kararı aldığını ve takıma dönmesinin beklenmediğini söyledi.



Tucker'ın henüz şampiyonluk için yarışan bir takıma takas edilmediği için gittikçe hayal kırıklığına uğradığı ve ekibin ön bürosu kendisi için 25 Mart olan son takas tarihi öncesinde bir anlaşma bulana kadar, maçlarda oynamamayı tercih edeceğini açıkça ifade ettiği bildirildi.



Silas, Rockets'ın geçtiğimiz gece sezonda üst üste 14'üncü mağlubiyetini almasının ardından şu açıklamaları yaptı:



"Artık takımda olmayacağı için, hem onun hem de bizim işimize yarayacak bir şey bulmaya çalışacağız. Bu gece oynayacağını varsayıyordum, ama oynamadı. Bu hayal kırıklığı yarattı, ancak zaten zor bir sene geçirdiğimizi bilmeyen yok."



Rockets'ın geçtiğimiz haftalarda Tucker'la ilgili, başka takımlar aeşzamanlı birkaç takas görüşmesi yaptığı ve bu görüşmelerin, 25 Mart son takas tarihinden önce Tucker için bir anlaşma ile sonuçlanması beklenen görüşmeler olduğu bildirilmişti.



Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Miami Heat ve Brooklyn Nets'in son haftalarda Rockets ile olası anlaşmaları görüşen ekipler arasında yer aldıkları iddia edilmişti.



