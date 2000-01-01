"PJ Tucker, kontratından memnun değil!" iddiası

Houston Rockets forveti PJ Tucker'ın, kontrat durumundan memnun olmadığı bildirildi.



Rockets'ın bir gecede üst üste yediği negatif haber darbelerine bir yenisi de, takımın veteran ismi Tucker tarafından eklendi.



The Athletic'den Kelly Iko, Sam Amick ve Shams Charania'ya göre tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon boyunca kontrat durumundan dolayı üzgündü.



Tucker'ın, daha arka planda kalan takımlarda daha küçük roller oynayan diğer '3 and D' türü forvetlerin daha çok para kazandığını gördüğünden ötürü, şampiyonluk yarışında olan bir takımdaki öneminin, bir zammı hak ettiğine inandığı bildirildi.



Teksas çıkışlı 35 yaşındaki oyuncu, 2019-20 sezonundan önce uzun vadeli bir uzatma hakkında açıkça konuşmuş, ancak Rockets ile bir anlaşmaya varamamıştı.



Tucker, 2017'de imzaladığı dört yıllığı 31.8 milyon dolarlık sözleşmenin son sezonu olan 2021-22 sezonunda 7.9 milyon dolar kazanacak. PJ'in, Houston'ın uzatma kontratı tartışmalarını ertelemesinden ve 2020-21 sezonu maaşını garanti altına almak için Şubat ayındaki son takas tarihine kadar bekleme kararından rahatsız olduğu bildirildi.



Tucker, Rockets'ın kısa kadrosunda sık sık pivot pozisyonunda oynamış ve güvenilir bir dış şut tehditi olmaya devam etmişti. Önceki sezonda köşelerden 90 üçlük isabeti bulan ve bu alanda lider olan Tucker, 2019-20 sezonunda 72 maçta 6.9 sayı, 6.6 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



