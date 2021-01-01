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PJ Tucker için üç talip var!

Brooklyn Nets, Denver Nuggets ve Utah Jazz ekiplerinin, Houston Rockets forveti PJ Tucker ile takas yapmakla ilgilendikleri bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets, Denver Nuggets ve Utah Jazz ekiplerinin, Houston Rockets forveti PJ Tucker ile takas yapmakla ilgilendikleri bildirildi.

Tucker'ın serbest oyuncu olmasına sadece birkaç ay kala, birkaç takım kendisini olası bir takas için yoklamaya başlamış durumda.

The Athletic'den Kelly Iko'ya göre Nets, Nuggets ve Jazz takımları, tecrübeli oyuncu için takas yapmakla ilgilenen ekipler arasında yer alıyorlar.

35 yaşındaki forvet, bu sezon maç başına 29.9 dakika sahada kalarak 4.6 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları yakalıyor olsa da, savunma katkısı, özellikle şampiyonluk yarışında olacak bir takım için hala değerli konumda.

Rockets'ın, Tucker'ın karşılığında başlangıç kadrosunda kendisinin yerini alabilecek bir oyuncu almak istediği iddia edilmişti.


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