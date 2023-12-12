LA Clippers'ın veteran oyuncusu PJ Tucker'ın takımdaki rolüyle ilgili hayal kırıklığını dile getirdiği bildirildi.



1 Kasım'da Philadelphia 76ers'tan Clippers'a takas edildiğinden bu yana takımdaki rolü giderek daha azalan Tucker'ın bu konuda hayal kırıklığına uğradığı iddia edildi.



The Athletic'den Shams Charania, Clippers'ın veteran oyuncusuyla ilgili gelişmeleri şu şekilde kaleme aldı:



"Tucker, takımdaki mevcut durumuyla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi ve her iki taraf da kendisi için ya bu takımda, ya da başka bir takımda bir rol bulmanın yollarını arıyor."



Sixers'la maç başına ortalama 22 dakika süre almasına rağmen, Tucker'ın Clippers'a katıldığından beri aldığı süre maç başına yalnızca 14,4 dakikaya kadar gerilemişti.





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