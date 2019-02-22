Pizzi'den maç sonu gol iddiası: 'Atamadık çünkü...'

UEFA Avrupa Ligi'ndeile 0-0 berabere kalmasına karşın ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetle tur atlayan Benfica'da tecrübeli oyuncumaçın ardından açıklamalarda bulundu.Kazanmak için sahaya çıktıklarını vurgulayan Pizzi, "Her maçı kazanmayı hedefliyoruz. Avantajlı olduğumuzu biliyorduk. Bu yüzden gol atamadık." dedi.Pizzi sözlerini "Maç maç düşünelim ve nereye kadar gideceğimizi görelim. Şimdi lige odaklandık. Daha sonra Avrupa Ligi'ni düşüneceğiz" ifadeleriyle tamamladı.Benfica'nın orta saha oyuncusu Florentino ise, "Gol atmaya çalıştık ve Galatasaray'dan daha fazla fırsat yakaladık. Atamadık ama tur atladığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.