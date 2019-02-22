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Pizzi'den maç sonu gol iddiası: "Atamadık çünkü..."

Benfica'nın Portekizli yıldızı Pizzi, Galatasaray'a rövanş maçında gol atamamalarını ilk karşılaşmadaki skora bağladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pizzi'den maç sonu gol iddiası: 'Atamadık çünkü...'
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22 Şubat 2019 02:18
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kalmasına karşın ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetle tur atlayan Benfica'da tecrübeli oyuncu Pizzi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"AVANTAJI BİLİYORDUK"

Kazanmak için sahaya çıktıklarını vurgulayan Pizzi, "Her maçı kazanmayı hedefliyoruz. Avantajlı olduğumuzu biliyorduk. Bu yüzden gol atamadık." dedi.

"DAHA SONRA DÜŞÜNECEĞİZ"

Pizzi sözlerini "Maç maç düşünelim ve nereye kadar gideceğimizi görelim. Şimdi lige odaklandık. Daha sonra Avrupa Ligi'ni düşüneceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

"DAHA FAZLA FIRSAT YAKALADIK"

Benfica'nın orta saha oyuncusu Florentino ise, "Gol atmaya çalıştık ve Galatasaray'dan daha fazla fırsat yakaladık. Atamadık ama tur atladığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

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