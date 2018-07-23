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Pizzi: "Fenerbahçe çok kaliteli bir takım"

Benfica orta sahasının önemli isimlerinden Pizzi, Fenerbahçe eşleşmesi ile ilgili konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pizzi: 'Fenerbahçe çok kaliteli bir takım'
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23 Temmuz 2018 18:53
Benfica'nın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Pizzi, temsilcimiz Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleşmelerinin ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Portekizli oyuncu, Fenerbahçe'nin kalitesine vurgu yaparken, "Fenerbahçe çok kaliteli bir takım ama biz de iyi hazırlanacağız. Bizim için zor bir eşleşme oldu ancak karşılaşabileceğimiz tüm takımlar zorluydu. Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için büyük bir istekle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı Portekiz'de, rövanş maçını ise İstanbul'da oynayacak.



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