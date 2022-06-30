Pistte 30 yıl sonra ilki gerçekleştirdi, rakiplerine gözdağı verdi

Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl sonra yarışan ilk kadın pilot olan Seda Kaçan, kendisini vazgeçirmek isteyenleri dinlemeyerek başladığı kariyerinde iyi bir şekilde ilerlediğini söyledi.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, 18-19 Haziran'da İzmir'deki Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirildi.



Bitci Racing takımı adına yarışan Seda Kaçan, yarışın ilk gününü 6'ncı, ikinci gününü 5'inci tamamladı. Seda, Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra yarışan ilk kadın pilot oldu.



Küçük yaşlarda otomobil sporlarına ilgi duyan Seda Kaçan, kurumsal bir firmada pazarlama departmanında çalışırken hayallerinin peşinden giderek adımını pistlere attı.



Çevresindekilerin başarılı olamayacağı yönündeki söylemlerini dinlemeyen Seda, karting ile başladığı kariyerinde Pist Şampiyonası'na geçiş yaptı.



2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayağında mücadele eden Seda, 1992'de Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışan Ann Tahincioğlu'nun ardından bu organizasyonda araç kullanan ilk kadın olarak bir ilki gerçekleştirdi.



"Olumlu cümle duyduğum çok az insan vardı"



Kırklareli'nde doğup büyüyen ve İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen Seda, motor sporlarına girmeden önce çevresinden olumsuz görüşler aldığı için önce vazgeçtiğini ancak sonra eğitimler alarak kariyerine başladığını söyledi.



Motor sporlarının çocukluğundan beri içinde var olan bir istek olduğunu vurgulayan Seda Kaçan, "Ailemde ya da çevremde bu sporla ilgilenen kimse yoktu. Eve ilk bilgisayar kurulduğunda ilk araba yarışı oyunu oynadım. Tamamen içten yanmalı bir istekle motor sporlarına ilgim var. Yaşım ilerledikçe ailedeki arabaları kaçırmaya başladım. Keşfedilişim böyle oldu." diye konuştu.



Çocukluğundan gelen bir istek olmasına rağmen motor sporlarına geç başladığını belirten 29 yaşındaki pilot, şunları kaydetti:



"Bunu bir kariyer ve profesyonel bir spor olarak yapabileceğimi keşfetmem biraz geç oldu. İstanbul'a Yıldız Teknik Üniversitesini kazanmamla geldim. Kırklareli'nde bununla ilgili eğlence için bile fırsat yok. İstanbul'da camiadan birkaç insan ile tanışma fırsatım oldu. Onlar da bana, 'Baban zengin değilse yapamazsın.' gibi net cümleler kullandı. Ben de onları bilirkişi kabul edip, 'Demek ki yapabileceğim bir spor değil.' diyerek bu sevdadan vazgeçmiştim. Bir pazarlamacı olarak kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Bizim için markaların amacını bulmak çok önemlidir. Kendi markamın amacını bulmaya çalışırken kendi kendime, 'Seda senin hayat amacın ne, neyin peşinde koşuyorsun?' diye sordum. Bu tutkumdan çok çabuk vazgeçtiğimi fark ettim. Ardından bunu nasıl yapabileceğimi araştırdım, çeşitli eğitimlere katıldım.



Yolum şu anki takım direktörümüz İbrahim Okyay ile kesişti. Kendisi bana uzun soluklu bir yolculuk istiyorsam kartingden başlamam gerektiğini söylemişti. 26 yaşımda karting eğitimi almaya karar verdim. Herkes bana, 'Yapma. Bir kadın olarak çok zorlanırsın. Erkek sporu. Gücün yetmez. Çalışmayla sporu aynı anda nasıl yürüteceksin?' dedi. Olumlu cümle duyduğum çok az insan vardı. Ben risk alıp başladım. Aldığım eğitimlerden sonra bu riski iyi ki aldığımı düşünüyorum. Çok keyif alıyorum ve çok güzel ilerliyorum. Geçen sene Türkiye Karting Şampiyonası'nı tüm sezon takip ettim. Yarışlarda birçok kez podyuma çıktım. Tutkunun peşinden istekle, vazgeçmeden ilerledikçe çok güzel sonuçların elde edilebildiğini fark ettim."



Seda, kariyerinin başında çok zorlandığını anlatarak, "Annem öğretmen, babam asker. Benim bu işi yapabilmemi sağlayan bulduğum sponsorlarım. Türkiye Karting Şampiyonası'nda da sponsorum vardı. Bu sene de Bitci Racing ve çalıştığım şirketim beni çok destekliyor. Sponsorlarımın katkısıyla bu sporu yapabiliyorum. Biraz pahalı bir spor ama bunu düşünerek vazgeçmek yerine kendinizi gösterdikçe gençleri destekleyen sponsorlar bulunabildiğini gördüm." ifadelerini kullandı.



"Bu sezon benim için keyifli başladı"



Seda Kaçan, piste çıktığında sporcular ve diğer çalışanların kendisini olumlu bir şekilde karşıladığını söyledi.



Sezonun ilk yarışını alışma süreci olarak değerlendiren Seda Kaçan, "Bu sezon benim için keyifli başladı. İlk ayağı İzmir'de tamamladık. Benim için bir antrenman gibiydi. Daha önce otomobille yarışma veya bolca antrenman yapma şansım olmamıştı. Arabaya alıştıkça hızlandığımı, hızlandıkça daha da keyif aldığımı gördük. Sonuçtan bağımsız beni en çok mutlu eden şey, pistte bütün sporcuların, çalışanların gelerek, 'Pistte bir kadın pilot gördüğümüz için gururluyuz. İyi ki geldiniz.' demesiydi. Ben, motor sporlarında kadının da var olabileceğini, kadınların erkeklerden çok desteklenmesi gerektiğini göstermek istiyorum. Bu açıdan çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.



Motor sporlarına ilgisi olan genç kızların kendisine ulaştığını dile getiren Seda, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kartinge başladığımda kendi yakın çevremden, ardından da bu sporla ilgilenen birçok genç kız bana ulaştı. Bana nasıl yapıldığını ve nasıl başlayabileceklerini sordular. Benimle konuştuktan sonra kartinge başlayan birçok kadın var. Geçen senelerde başlayan bu gurur, Türkiye Pist Şampiyonası'na katılmamla daha da arttı. İlk ayak yarışlarını tamamlamamın duyulmasıyla bu sporla ilgilenen kadınlardan gelen sorular artmaya başladı. Önümüzdeki sene Türkiye Pist Şampiyonası'nda özellikle kartingden geçen birden fazla kadın göreceğimize eminim. Bunun yapılabilir olduğunu göstermenin herkese bir ışık yaktığını düşünüyorum."



"Arkamda canavarlar var gibi hissettim"



"Ters grid" uygulamasının olduğu Türkiye Pist Şampiyonası'nda ilk ayağın ikinci yarışına ilk sırada başlayan Seda Kaçan, "İlk sırada yarışa başlamak çok keyifliydi. Arkamda canavarlar var gibi hissettim. Hem çok tecrübeli hem de iyi pilotlar vardı. O yüzden çok heyecanlıydım. İlk ayakta rekabetten çok işin öğrenme kısmına odaklandım. Umarım önümüzdeki ayaklarda rekabetlere daha çok odaklanarak pole pozisyonuna bileğimin hakkıyla geldiğim yarışlar görürüz." dedi.



Rakiplerinden veya takım arkadaşlarından farklı bir tavırla karşılaşmadığını dile getiren Seda, "Herkes benim pistte olmamdan gurur duyuyor. Özellikle takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Yarış içinde tur sürelerimi artırarak gelişimimi kanıtladım. O yüzden rakiplerimin hafife almaktansa, 'Seda acaba nerelere kadar gidecek.' düşüncesinde olduklarını ve endişelendiklerini hissediyorum. Bence korkmalılar ama bu cinsiyetten bağımsız olmalı." diye konuştu.



Seda Kaçan, hedefinin yurt dışında pist yarışında mücadele eden ilk kadın pilot olmak olduğunu vurgulayarak, "Motor sporlarına başlarken hedefim pistte yarışmaktı. Bu sene bir ilki gerçekleştirdik. Bir sonraki hedefim yurt dışına taşıyabilmek. Türkiye'de bir ilki başardıysam ülkemizi pist yarışlarında yurt dışında temsil eden ilk kadın pilot olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.





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