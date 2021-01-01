Pistons ve Dwane Casey, sözleşme uzattılar!

Detroit Pistons ve koç Dwane Casey'nin bir sözleşme uzatması üzerine anlaştıkları bildirildi.



Casey'nin orijinal beş yıllık anlaşmasında kalan iki sezonu daha bulunuyor ve bu uzatma kontratıyla, 64 yaşındaki koç 2023-24 sezonu sonuna kadar ekibin bünyesinde olacak.



Genel menajer Troy Weaver'ın, Casey ve koçluk ekibinin takımın genç oyuncularını geliştirmesi konusunda hevesli olduğu belirtilmişti.



Casey'nin, kendisini üç yıl önce işe alan takım sahibi Tom Gores ile arasının oldukça iyi olduğu da biliniyor.



