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Pistons üç uzunla anlaştı; Grant, Plumlee, Okafor!

Detroit Pistons'ın, uzun rotasyonunu güçlendirmeyi amaçladığı serbest oyuncu dönemine aktif başlayarak, Jerami Grant'i, Mason Plumlee'yi ve Jahlil Okafor'yu kadrosuna kattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons'ın, uzun rotasyonunu güçlendirmeyi amaçladığı serbest oyuncu dönemine aktif başlayarak, Jerami Grant'i, Mason Plumlee'yi ve Jahlil Okafor'yu kadrosuna kattığı bildirildi.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Pistons, üç yıllığı 60 milyon dolarlık bir sözleşme ile, serbest oyuncu Jerami Grant'i kadrosuna kattı.

Denver Nuggets ile ilk sezonunda istikrarlı bir katkıda bulunan Grant, maç başına 26.6 dakika sahada kalarak, 12.0 sayı, 3.5 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalamış ve ağırlıklı olarak bir bench rolü oynamıştı.

The Athletic'ten Sam Amick'e göre Denver, Grant'e yeniden anlaşmak için aynı miktarda para teklif etmiş olsa da, 26 yaşındaki oyuncu daha büyük bir hücum rolü oynamak adına Detroit'i tercih etti.

JOKIC'İN YEDEĞİ PLUMLEE DE GELDİ

ESPN'den Adrian Wojnarowski ile konuşan menajerine göre Mason Plumlee, Pistons ile üç yıllığı 25 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Denver Nuggets'ın frontcourt rotasyonunda Nikola Jokic'in yedeği olan 30 yaşındaki oyuncu, 61 maçta 17.3 dakikada ortalamayla 7.2 sayı ve 5.2 ribaund istatistikleri elde etmişti.

Plumlee, 2017'de Nuggets ile imzaladığı üç yıllığı 41 milyon dolarlık bir anlaşmadan çıkıyor ve şu anki ön saha rotasyonu eksikliği göz önüne alındığında, Pistons'la daha istikrarlı dakikalar oynaması bekleniyor.

SON EKLEME, OKAFOR OLDU

Plumlee, dakikaları için kendisinden kısa bir süre sonra Detroit ile iki yıllık bir anlaşma imzaladığı bildirilen (Wojnarowski) Jahlil Okafor ile rekabet edecek.

Okafor, geçtiğimiz sezon New Orleans Pelicans için 30 maçta forma giymiş ve 8.1 sayı ile 4.2 ribaund istatistiklerini tutturmuştu.


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