Detroit Pistons'ın, forvet Kevin Knox ile bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.



2018 NBA Draftında 9. sırada seçilmiş olan Knox, önceki sezonu Pistons ve Portland Trail Blazers formalarıyla geçirmişti.



Knox, Pistons'ta forma giydiği süre boyunca 42 maçta 14.1 dakikada 5.6 sayı ve 2.6 ribaund ortalamaları yakalamış, Trail Blazers döneminde ise 21 maçta forma giyerek ortalama 17,1 dakikada 8,5 sayı ve 3,3 ribaund kaydetmişti.





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