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"Pistons, Marvin Bagley III ile ilgileniyor" iddiası

Detroit Pistons'ın, Sacramento Kings pivotu Marvin Bagley III'yi takas etmekle ilgilenebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons'ın, Sacramento Kings pivotu Marvin Bagley III'yi takas etmekle ilgilenebileceği iddia edildi.

Substack'ten Marc Stein'a göre Pistons, geçtiğimiz sezondan beri Sacramento'nun rotasyonunun dışında kalan Bagley'yi takip ediyor. Bagley, geçtiğimiz Pazartesi günü Phoenix Suns'a karşı oynanan maça girmeyi reddetmişti.

Yaklaşık bir senedir Kings'den takasını isteyen Bagley, 2022 yaz döneminde sınırlı serbest oyuncu olacak.

Bagley'nin menajeri olan Excel Sports'tan Jeff Schwartz, Ekim ayında Kings'i Bagley'ye karşı olan tutumundan ötürü eleştirmiş ve durumu bir "vaka çalışmasının nasıl kötü yönetildiğinin" bir kanıtı olarak göstermişti.


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