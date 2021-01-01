Pistons, Jerami Grant'i "takas etmeye hazırlanıyor"

Detroit Pistons'ın, forveti Jerami Grant'i takas etme hazırlığında olduğu iddia edildi.



Pistons ile ikinci sezonunda oynayan Grant'in adı, takas dedikodularında giderek artan bir sıklıkta gündeme gelmeye başlamıştı.



Substack'ten Marc Stein, "Pistons genel menajeri Troy Weaver'ın uzun zamandır favorisi olmasına rağmen, Grant'i takas etmeye hazırlandığına dair artan bir inanç var." ifadelerini kullandı.



Grant şu anda sağ başparmağındaki bağ sakatlığı yüzünden geçirdiği cerrahi prosedür sebebiyle, en az altı haftalığına kadro dışında yer alıyor.



Pistons, 2020 sezonunda Grant ile üç yıllığı 60 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



