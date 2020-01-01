Pistons - Jazz maçındaki NBA kameramanına koronavirüs teşhisi!

Detroit Pistons ve Utah Jazz arasında 7 Mart'ta oynanan maçtan sonra Jazz'in soyunma odasında çekim yapan bir kameramana koronavirüs teşhisi konduktan sonra, tıbbi olarak komada olduğu bildirildi.



Maç, koronavirüs salgını nedeniyle NBA'in askıya alındığı geceden sadece dört gün önce oynanmıştı.



Arkadaşlarına göre, 50 yaşlarında olan kişi, Little Caesars Arena'da NBA maçları için yayın ekiplerinin bir parçası olarak yıllarca çalışıyordu. İş arkadaşlarına göre, görevinin bir kısmının Utah'a geri gönderilen yayın akışı sebebiyle, maç sonrası soyunma odası röportajlarını çektiği Jazz-Pistons maçı da buna dahildi.



Gizlilik endişeleri nedeniyle ismi verilmeyen kişinin, koronavirüsü nerede, ne zaman veya nasıl kaptığı bilinmiyor. Bir arkadaşına göre, mevzubahis kişi, maçtan yaklaşık bir hafta sonra hasta hissetmeye başladı. Ev ilaçları işe yaramadığında, 18 Mart'ta bir banliyö bölgesi hastanesine bildirdi.



"DOKTORLAR OKSİJEN SEVİYESİNİ DÜZELTEMEMİŞ"



Kameramanın arkadaşı Grov Tigue, şu şekilde konuştu:



"Bana 'Lanet olsun, beni maskeli bir inceleme odasına koydular' yazan bir mesaj gönderdi. 11:11'de 'Oksijen seviyemin düşük olduğunu söylüyorlar. Daha yüksek bir seviyeye getirmek istiyorlar.' diye bir mesaj daha attı. Ama henüz bir teşhisi yoktu."



"Perşembe günü ona bir mesaj gönderdim ve 1:18'de hala hastanedeydi. Cumartesi sabah 06:47'de yine mesaj attım ve 15:48'de "Bir günlüğüne uzakta olacağım' diye cevap verdi. Sonra onu komaya soktuklarını öğrendim."



"Doktorlar oksijen seviyelerini düzeltememişti. Dün onu komadan çıkardılar, ama tekrar soktular."



"İPTAL EDİLEN MAÇLARI BİLMİYORDU"



Jazz'in iki üyesi Rudy Gobert ve Donavan Mitchell, koronavirüs için pozitif test sonucu aldıklarını açıklamışlardı. Buna ek olarak, Pistons uzunu Christian Wood da pozitif test sonucu almıştı, fakat Wood'un menajeri Adam Pensack, kendisinin virüsten "tamamen kurtulduğunu" söylemişti.



"Onu arayana kadar Utah maçında çalıştığını bilmiyordum. Onu ayın 11'inde, Çarşamba günü aradığımda, iptal edilen maçlar hakkında henüz bir şey bilmiyordu. Biz sıradayken patronlarından biri onu aramış. Bundan sonra ne yapacağını söylemiş."



İstihdam endişeleri nedeniyle anonimlik isteyen iş arkadaşlarına göre, mevzubahis kameraman düzenli olarak NBA yayınlarında kamera operatörü olarak çalışıyordu.



