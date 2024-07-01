Detroit Pistons'ın, Cleveland Cavaliers'ın eski koçu JB Bickerstaff'i yeni başantrenör olarak atadığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bickerstaff'in Pistons'la beş yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.



Bickerstaff'ın koçluk yolculuğu, Charlotte Bobcats'te ve daha sonra Minnesota Timberwolves'ta yardımcı antrenör olarak başlayarak, çeşitli NBA takımlarında görev almayı içeriyordu.



Kariyerinin öne çıkan yerleri arasında, 2018'de Grizzlies'de kalıcı bir başantrenörlük pozisyonu elde etmeden önce Houston Rockets ve Memphis Grizzlies için geçici başantrenör olarak görev yapması yer alıyor.



Bickerstaff en son Cavaliers'ı, birinde Doğu Konferansı yarı finalleri de dahil olmak üzere art arda sezonlarda playofflara taşımıştı.





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