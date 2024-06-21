Detroit Pistons'ın yakın zamanda üç başantrenör adayıyla görüşme yapacağı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, eski Cleveland Cavaliers başantrenörü JB Bickerstaff, Minnesota Timberwolves baş asistan koçu Micah Nori ve Dallas Mavericks'in asistan koçu Sean Sweeney'nin, Pistons'ın başantrenörlük görevi için görüşeceği ilk adaylar arasında yer aldığını söyledi.



Bu liste, takımın koç Monty Williams'a büyük bir sözleşme imzalamasının yalnızca bir yıl ardından işine son vermesinden bir gün sonra geldi.



Bickerstaff, Cavaliers'ın 2024 playofflarının ikinci turunda elenmesinin ardından görevden alınmıştı. Bickerstaff, Cavs, Memphis Grizzlies ve Houston Rockets ile bulunduğu görev süresinde toplam 255-290'lık bir seri yakalamıştı.



Nori, Wolves başantrenörü Chris Finch'in diz ameliyatı geçirmesinin ardından takımın ikinci ve üçüncü tur playoff serisinde başantrenörlük görevini üstlenmişti. 50 yaşındaki koç, 2009'dan bu yana NBA'de asistanlık yapıyor.



Sweeney ise, Pistons'ta geçirdiği üç sezon da dahil olmak üzere 2013'ten bu yana asistanlık yapıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU