Pistons'ın gözü, bu yaz Mitchell Robinson'ın üzerinde!

Detroit Pistons'ın serbest oyuncu döneminde New York Knicks pivotu Mitchell Robinson'ı kovalayacağı iddia edildi.



Bu yaz döneminde 31 milyon dolarlık bir maaş boşluğuna sahip olacak Pistons'ın, bu boşluğun bir kısmını Robinson'a harcamak istediği bildirildi.



New York, bu Temmuz ayında serbest oyuncu olacak pivotun geçtiğimiz yaz sınırlı bir serbest oyuncu olmasına izin vermeyi tercih etmemiş, bunun yerine kontratının dördüncü yılındaki takım opsiyonunu kullanarak kendisini minimum maaşla kadroda tutmuştu.



Bu sezon 24 yaşına girecek olan Robinson, maç başına 25.1 dakikada %76.9 şut isabetiyle 8.4 sayı, 8.7 ribaund ve 1.7 blok ortalamalarına sahip.



