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"Pistons'ın Cunningham'i 1. sıradan seçmemesi, sürpriz olur" iddiası

Detroit Pistons'ın NBA Draft'ında 1 numaradan Cade Cunningham'ı seçmesinin 'muhakkak' olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Detroit Pistons'ın NBA Draft'ında 1 numaradan Cade Cunningham'ı seçmesinin 'muhakkak' olduğu iddia edildi.

ESPN'den Jonathan Givony, Pistons'ın Cunningham'ı seçme taahhüdünün "muhakkak olduğunu" kaleme aldı.

Hem yönetim hem de takım sahiplerinin, Cunningham'ı seçme konusunda aynı fikirde oldukları bildirildi.

Givony, yazdığı makalede "Cunningham'ın Detroit'teki konumu Draft öncesi süreç boyunca o kadar güçlendi ki, Pistons'ın onu 1 numara seçmemesi son derece şaşırtıcı olurdu." ifadelerine yer verdi.

Evan Mobley ile çalışamamış olan Pistons, ayrıca Jalen Green'i de bir antrenman için ağırlamıştı.


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