Pistons, Grant için "düzinelerce takımdan" telefonlar alıyor!

Detroit Pistons'ın, her biri Jerami Grant için takas yapmakla ilgilenen "düzinelerce takımdan" telefon aldığı iddia edildi.



Sağ baş parmağındaki yırtık bağlar sebebiyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacak olsa da, Grant'in takas değerinin pek etkilenmediği ortaya çıktı.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers ekipleri Grant ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.



Grant, yaz döneminde 112 milyon dolara ulaşabilen dört yıllık bir uzatma kontratı yapmak için uygun hale gelecek ve mevcut anlaşmasında geriye tek sezonu kalacak.



