Pistons GM yardımcısı rolü için, Chauncey Billups iddiası!

Detroit Pistons'ın, genel müdür yardımcısı pozisyonu için, eski oyuncuları Chauncey Billups ve Tayshaun Prince ile ilgilendiği bildirildi.



Pistons, bir genel müdür işe aldıktan sonra, bir GM yardımcısı arayışına girecek.



Prince ve Billups'ın, Pistons'ın genel müdür yardımcısı pozisyonu için işe almak isteyecekleri iki eski oyuncu oldukları söylendi.



Prince, şu anda Memphis Grizzlies'in basketbol işlerinden sorumlu başkan yardımcılığını üstleniyor.



Billups, daha önce sadece genel menajer olarak işe alınmakla ilgilendiğini ifade etmişti. Pistons, kendisi daha önce NBA GM'liği deneyimine sahip olmadığı için, Billups'ı GM asistanı olarak işe almayı tercih edebilir.



Billups, 2017 yılında Cleveland Cavaliers'a GM'lik yapma fırsatını, yayıncılığa devam etmek için geri çevirmişti.



