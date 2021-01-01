Pistons, Cade Cunningham konusunda temkinli!

Detroit Pistons koçu Dwane Casey, takımın çaylak Cade Cunningham'ın iyileşme sürecinde temkinli bir yaklaşım sergilediğini söyledi.



2021 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmiş olan Cunningham, Detroit'in 2021-22 sezonunun ilk iki maçını sağ ayak bileği burkulmasıyla kaçırmıştı.



Koç Casey, Cunningham'in durumu hakkında şu açıklamalarda bulundu:



"Oynamak istiyor ama tıbbi ekip onu oynatmıyor. Yüzde 100 değilse onu aceleye getirmek istemezsiniz. Bazı hareketleri yaparken hala ağrı çektiği oluyor."



Cunningham, antrenman kampının başlarında sağ ayak bileğini burkmuştu ve sakatlığı yüzünden Detroit'in hiçbir hazırlık maçlarında forma giyememişti.



Sakatlığı ciddi olarak görülmeyen Cunningham, Yaz Ligi'nde Pistons ile üç maçta forma giymiş ve 18.7 sayı, 5.7 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları tutturmuştu.



